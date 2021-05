Policja umarza postepowanie w sprawie mszy, w której uczestniczył Jarosław Kaczyński

Świętokrzyska policja umorzyła postepowanie w sprawie mszy, na której obecny był Jarosław Kaczyński. Uzasadnia to "państwowym charakterem uroczystości". Młodzieżowy ruch Unia Młodych już zapowiedział, że złoży w tej sprawie wniosek do sądu.

Kaczyński nawiązał wówczas do tego, że przed świątynią jest Panteon Pamięci Narodowej (sam uczestniczył w jego odsłonięciu w czerwcu 2017 roku - red.), upamiętniający tych, którzy zasłużyli się miastu i Polsce swoją walką, pracą czy postawą. - Ta postawa, to odrzucenie zła, było niezmiernie ważne - powiedział polityk. - Mówię o tym nieprzypadkowo, bo i dzisiaj odrzucenie zła jest czymś niezwykle istotnym, bo to zło atakuje. Atakuje nasz kraj, naszą ojczyznę, nasz naród, atakuje instytucję, która jest w centrum naszej tożsamości - atakuje Kościół, Kościół katolicki - podkreślał.