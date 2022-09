Chciała zainwestować w kryptowaluty. Dwa razy przelała pieniądze tym samym oszustom

Myślała, że pieniądze procentują

Ciąg dalszy historii miał miejsce latem tego roku. Na przełomie sierpnia i września do 67-latki zadzwoniła kobieta, która przekonała emerytkę, że zainwestowane trzy lata temu pieniądze "nadal zarabiają na siebie". I miały powiększyć się do 20 tysięcy dolarów (prawie 100 tysięcy złotych). W związku z tym, by otrzymać swoje pieniądze, kobieta - za namową fałszywego brokera - miała zainstalować na swoim telefonie aplikację do zarządzania kontem.