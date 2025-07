Tadeusz Duda zmarł "tuż przed odnalezieniem". Informacje policji

Stara Wieś. Komendant ujawnił, gdzie znaleziono ciało Tadeusza Dudy Źródło: TVN24

"Stanowczo dementujemy informację, że ciało poszukiwanego pozostawało niezauważone przez dłuższy czas. Ze wstępnych oględzin zwłok 57-latka wynika, że zgon mężczyzny nastąpił tuż przed jego odnalezieniem" - poinformowała policja w mediach społecznościowych. We wpisie dodano, że zwłoki zostały odnalezione przez policjantów, którzy patrolowali rejon poszukiwań.

❗👉Oświadczamy, że zwłoki 57-latka zostały odnalezione przez policjantów patrolujących rejon poszukiwań❗ ❗👉Stanowczo... Posted by Małopolska Policja on Thursday, July 3, 2025 Rozwiń

Policja o miejscu znalezienia zwłok poszukiwanego

Ciało mężczyzny odnaleziono we wtorek wieczorem w lesie niedaleko Starej Wsi. Jak wcześniej opisywał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie inspektor Artur Bednarek, ciało 57-latka znaleziono kilkanaście metrów od drogi powiatowej z raną postrzałową głowy. - Ujawniono też broń przy ciele - dodawał.

Podinspektor Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji podkreślała w nocy z wtorku na środę, że najprawdopodobniej do zgonu mężczyzny doszło "bardzo niedawno". - Ten rejon (w którym znaleziono ciało - red.) był stale patrolowany, więc poprzednie patrole, które tamtędy przejeżdżały. Gdyby to ciało leżało, na pewno by je ujawniły - zaznaczyła rzeczniczka.

Koniec poszukiwań w Starej Wsi Źródło: PAP/Grzegorz Momot

Podejrzany o podwójne zabójstwo

Podejrzany o zastrzelenie swojej 26-letniej córki i jej 31-letniego męża w Starej Wsi niedaleko Limanowej mężczyzna był poszukiwany od piątku. Podejrzany był też o postrzelenie 72-letniej teściowej, która przeszła operację. Zbiegł z miejsca zbrodni, a jego samochód znaleziono porzucony w pobliżu leśnej ścieżki.

W obławie udział wzięło kilkuset policjantów, a także przedstawiciele innych służb. Użyto też specjalistycznego sprzętu: dronów, helikopterów, a także wojskowego bezzałogowca Bayraktar.

W środę przeprowadzono sekcję zwłok mężczyzny. W sprawie prowadzone są dwa śledztwa. Pierwsze z nich dotyczy podwójnego zabójstwa córki i zięcia Tadeusza Dudy, a także usiłowania zabójstwa jego teściowej. Drugie to śledztwo, które ma wyjaśnić śmierć 57-latka. - W sprawie trwają czynności dowodowe. Całą noc do wczesnych godzin rannych na miejscu ujawnienia zwłok były prowadzone oględziny pod nadzorem prokuratora. Na miejscu byli również specjaliści z laboratorium Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz biegły lekarz - mówiła w środę Magdalena Gosztyła z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Dwa śledztwa w sprawie wydarzeń w Starej Wsi Źródło: TVN24

