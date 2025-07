12 lat i dwa dni przemocy. Co działo się przed zbrodnią w Starej Wsi

Tragedia w Starej Wsi. Kryminolog o krokach, które "nie wydają się adekwatne" Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Sąd potwierdził, że Tadeusz Duda znęcał się nad żoną i dziećmi co najmniej od 2010 roku.

W kwietniu 2025 roku morderca ze Starej Wsi usłyszał zarzuty znęcania się nad żoną i grożenia teściom. Prokurator zakazał mu wszczynania awantur i zbliżania się do pokrzywdzonych "na odległość umożliwiającą bezpośredni kontakt".

- Zakaz zbliżania się, który nie jest monitorowany ani egzekwowany, przestaje pełnić funkcję ochronną. Staje się martwym przepisem - uważa Iwona A. Wiśniewska, psycholożka, szefowa ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej.

Dominika Kuna, prawniczka z Uniwersytetu SWPS, podkreśla, że rodzina potrzebowała pomocy psychologicznej. - Nałożono zakazy, ale być może zabrakło równoległego działania, które mogłoby złagodzić napięcia i zapobiec eskalacji - podkreśliła ekspertka.

Gmina zorganizowała dla mieszkańców Starej Wsi pomoc psychologiczną po zbrodni, która wstrząsnęła regionem.

Trzy domy, trzy tragedie - jedna rodzina i jeden sprawca. Zbrodnia Tadeusza Dudy nie zaczęła się w piątek, 27 czerwca, około godziny 10.30. To dzień i godzina, w której kumulowana latami agresja znalazła swoje ujście ostateczne. To dzień, do którego prowadziły lata negatywnych emocji i przemocy, którą sprawca wymierzył w swoich najbliższych. Wymierzył w nich w końcu również broń - i pociągnął za spust. Co najmniej trzy razy.