Troje nastolatków i kierowca zginęli po zderzeniu z ciężarówką. Prokuratura szuka świadków

Prokuratura w Ostrowcu Świętokrzyskim szuka świadków wypadku, do którego doszło 17 kwietnia w Starej Słupi niedaleko Kielc. W wyniku czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką zginęły cztery osoby - kierowca oraz troje nastolatków w wieku od 15 do 18 lat. Według dotychczasowych ustaleń do tragedii doszło po tym, jak jadące z dużą prędkością bmw wpadło w poślizg i zjechało na przeciwny pas ruchu.