W czołowym zderzeniu zginęło małżeństwo. Prokuratura: kierowca miał trzy promile i był po lekach

Akt oskarżenia

Oskarżyła go o to, że podczas jazdy nie zachował szczególnej ostrożności, jechał z niedozwoloną, niebezpieczną i niedostosowaną do panujących warunków drogowych prędkością, wynoszącą co najmniej 120 km na godzinę, "znajdując się w stanie nietrzeźwości wynoszącym co najmniej trzy promile zawartości alkoholu we krwi oraz pod wpływem leku Baclofen, mającym negatywny wpływ na zdolności psychomotoryczne człowieka w stężeniu znacznie przekraczającym stężenie terapeutyczne" – czytamy w akcie oskarżenia.