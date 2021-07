Zginęli rodzice trójki dzieci, podejrzany o spowodowanie wypadku opuści szpital i trafi do aresztu

Grzegorz G., którego prokuratura oskarżyła o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Stalowej Woli (Podkarpacie) opuści szpital. Mężczyzna trafi teraz do aresztu śledczego z oddziałem szpitalnym. Jest podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie osoby.

Dotychczas 37-letni Grzegorz G., podejrzany o spowodowanie wypadku, przebywał w szpitalu. Tuż po zdarzeniu przeszedł operację ratującą życie. Prok. Jacek Węgrzynowicz z Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, prowadzącej śledztwo w tej sprawie, poinformował we wtorek, że biegły po zbadaniu podejrzanego stwierdził, że może on opuścić już szpital i zostać przewieziony do aresztu śledczego z oddziałem szpitalnym.