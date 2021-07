"Niech pomyśli każdy, kto wsiada za kierownicę po alkoholu, i każdy, kto lubi jeździć za szybko". Nie było dnia bez drogowej tragedii

Zdjęcie strażaka przytulającego niespełna trzyletniego chłopca, który chwilę wcześniej stracił w wypadku rodziców wstrząsnęło Polską. - Niech o tragedii, do której doszło pod Stalową Wolą, przypomni sobie każdy kierowca przekraczający prędkość, łamiący przepisy, siadający za kierownicą po alkoholu. Pamiętaj: możesz stać się sprawcą kolejnego koszmaru - podkreśla policja, która po raz kolejny przygotowuje mapę wakacyjnych wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Jeszcze nie było dnia, żeby nikt na drogach nie zginął.

W sobotę jechali we troje - za kierownicą siedział Mariusz, obok jego żona Marlena. Z tyłu - ich dwuipółletni synek. Dwóch starszych synów zostało wtedy pod opieką babci i dziadka. Kiedy ich samochód był na drodze wojewódzkiej numer 871, z przeciwka nadjechał inny samochód. Jego kierowca był pijany. Zanim minął się z prawidłowo jadącą rodziną, rozpoczął manewr wyprzedzania, który skończył się czołowym zderzeniem. Mariusz i Marlena zginęli. Jeden z fotoreporterów, który pojawił się na miejscu tragedii, uchwycił moment, kiedy jeden ze strażaków tuli ich osieroconego synka.

- Chłopiec został przekazany pod opiekę dziadków. Czekamy na zgodę lekarzy na przesłuchanie prawdopodobnego sprawcy - przekazuje Adam Cierpiatka, prokurator rejonowy w Stalowej Woli.

Waldemar Grochowski jest burmistrzem miasta Rudnik nad Sanem. W jego gminie mieszkali Mariusz i Marlena z dziećmi. - Akurat byliśmy na spotkaniu ze strażakami, gdy dowiedzieliśmy się o tragedii. Trudno zachować spokój, kiedy życie młodej, świetnie radzącej sobie rodziny zostało zniszczone bez ich najmniejszej winy - mówi samorządowiec.

Burmistrz dodaje, że do wypadku doszło w miejscu, gdzie jest podwójna linia ciągła. - Jeżdżę tam regularnie. Wiem, że kierowca nie miał gdzie uciekać. Włos się na głowie jeży - kręci głową Grochowski.

Tragiczny wypadek w Stalowej Woli. Zginęli rodzice 2,5-letniego chłopca Marcin Radzimowski/ Polska Press

Podkreśla, że z członkami rodzin zmarłych skontaktowali się przedstawiciele ośrodka kryzysowego Caritas. - Pracownice społeczne gminy są w ciągłym kontakcie z pogrążoną w tragedii rodziną. Będziemy robić co tylko możliwe, żeby pomóc im przejść przez najgorszy etap w ich życiu - dodaje burmistrz.

Każdy punkt to nowy koszmar

Komisarz Robert Opas jest świadomy, że tragedia rodziny spod Stalowej Woli wstrząśnie opinią publiczną. Liczy, że z koszmaru wnioski wyciągną niektórzy kierowcy.

- Zanim ktokolwiek wsiądzie za kierownicę po alkoholu, niech przypomni sobie zdjęcie z tamtego wypadku. Niech pomyśli o nim kierowca, który lubi jeździć "szybko, ale bezpiecznie". O przerażonym, osieroconym chłopcu niech pamięta ktoś, kto spieszy się na pilne spotkanie. Musimy w końcu zrozumieć, że jadąc autem możemy na zawsze zniszczyć życie niewinnych osób - mówi policjant.

Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym, mapa z 5 lipca 2021 r. Komenda Główna Policji

Funkcjonariusz przypomina, że od trzech lat policja prowadzi interaktywną, wakacyjną mapę wypadków drogowych. Każdego dnia umieszczany jest na niej kolejny punkt.

- Każdy z nich oznacza śmiertelny wypadek, w którym życie straciła przynajmniej jedna osoba. W te wakacje jeszcze nie było dnia bez drogowej tragedii - mówi Opas.

Podkreśla, że każdy z tych punktów to tragedia podobna do tej spod Stalowej Woli. - Nie wszędzie są dziennikarze. Nie zawsze opinia publiczna dowiaduje się, jak i komu zawaliło się życie. Mogę jednak zapewnić, że zawsze jest to niewyobrażalny koszmar, który dotyka całych rodzin - przekazuje.

Komisarz Opas podkreśla, że mapa ma uzmysłowić kierowcom, że wypadki są bardziej powszechne, niż się to wydaje.

- Przywykliśmy do suchych komunikatów, że gdzieś doszło do wypadku, że ktoś stracił życie. Dopiero jednak patrząc na mapę czarną od śmierci możemy zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się na naszych drogach - kończy Opas.

W tragicznej czołówce

Z policyjnych statystyk wynika, że 89 procent wypadków w 2019 roku (korzystaliśmy z liczb sprzed pandemii, aby nie wypaczały danych) spowodowali kierowcy samochodów osobowych. Najczęstszym grzechem doprowadzającym do tragedii jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (ponad 7 tysięcy zdarzeń w 2019 roku). Na drugim miejscu jest zbyt szybka jazda.

W co dziesiątym wypadku z 2019 roku (9 proc.) brała udział osoba pod wpływem alkoholu. Promile we krwi, w jakimś stopniu, doprowadziły do śmierci 326 osób.

W 2019 roku opublikowane zostały dane Eurostatu, z których wynika, że liczba osób tracących życie na drogach spada. Niestety, Polska jest ciągle w czołówce najbardziej niebezpiecznych krajów wspólnoty: na milion mieszkańców rocznie ginie u nas 77 osób. Gorszą statystykę mają tylko Rumuni (96 ofiar na milion) oraz Bułgarzy (90).

Liczba ofiar wypadków na milion mieszkańców eurostat

Do tragedii doszło w Stalowej Woli

Autor:bż/gp

Źródło: TVN24 Łódź