Atak nożownika, ofiara jest w ciężkim stanie, policja złapała sprawcę

W ostatnim czasie w centrum Wrocławia mężczyzna z irokezem na głowie napadał z zaskoczenia na kobiety, a następnie uciekał. Choć policja otrzymywała zgłoszenia, to początkowo nie odnosiła się do sprawy. W środę po południu zespół prasowy komendy miejskiej poinformował o zatrzymaniu podejrzewanego i zaapelował do ofiar.