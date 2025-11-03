13-latek nie żyje. Na rowerze "zjechał nagle na jezdnię", zderzył się z tirem

Wypadek w Spytkowicach Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w niedzielę (2 listopada) około godziny 18 na drodze krajowej numer 7 w Spytkowicach koło Nowego Targu.

"Policjanci wykonując czynności pod nadzorem prokuratora wstępnie ustalili, że 13-letni chłopiec kierujący rowerem, jadąc chodnikiem zjechał nagle na jezdnię, w wyniku czego zderzył się z samochodem ciężarowym marki Volvo" - czytamy w policyjnym komunikacie.

Wypadek w Spytkowicach Źródło: Małopolska policja

Mimo podjętej reanimacji życia 13-latka nie udało się uratować. 66-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy, pobrano od niego krew do badań. "Przeprowadzone na miejscu czynności z udziałem prokuratora i biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych pozwolą wyjaśnić okoliczności tego tragicznego wypadku" - podkreślają funkcjonariusze.

Wypadek w Spytkowicach Źródło: Małopolska policja

OGLĄDAJ: TVN24 HD