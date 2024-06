Sprzątał ogród, znalazł słoiki z amunicją

czytaj dalej

Muzeum w australijskim Berriedale (Museum of Old and New Art - MONA) zdecydowało się na przeniesienie kilku oryginalnych dzieł Pabla Picassa do damskiej toalety. To odpowiedź na wyrok miejscowego sądu. Prace stanowiły część wystawy symboliczne pokazującej brak równości i wykluczenie, z jakimi kobiety zmagały się od wieków.