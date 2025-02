Sprawa zabójstwa w Spytkowicach do umorzenia po opinii biegłych

M. ma trafić do zamkniętego szpitala psychiatrycznego.

- Mężczyzna jest niepoczytalny. Prokuratura skieruje do sądu wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających, czyli tak zwaną detencję. Stanie się to w najbliższych dniach – powiedziała rzeczniczka krakowskiej prokuratury Oliwia Bożek-Michalec.

Zabójstwo w Spytkowicach

Zwłoki dwóch kobiet zostały znalezione przez policję 3 kwietnia 2024 roku w jednym z domów w Spytkowicach. Śmierć nastąpiła dzień wcześniej. Ofiary to 73-letnia kobieta i jej 48-letnia córka. Sekcje zwłok wskazywały, że zostały zamordowane. Obie miały urazy zadane siekierą. Policjanci znaleźli ją na miejscu zbrodni.

Według prokuratury, sprawcą zabójstw jest Mirosław M., syn i brat ofiar. Mężczyzna uciekł do Niemiec. Został tam zatrzymany 7 kwietnia. Zgodę na jego wydanie Polsce podjął tamtejszy sąd. 19 czerwca został wydany do kraju. Trafił do aresztu.