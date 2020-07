Stał z dzieckiem nad przepaścią, potem siedział na drzewie. Bo "zapłacił za bilet osiem złotych i mu wolno"

Najpierw turysta przeszedł przez barierki razem z dzieckiem, a następnie wrócił tam sam, by posiedzieć na drzewie, rosnącym na skraju kilkusetmetrowej przepaści. Na wołania innych osób miał odpowiedzieć, że "zapłacił za bilet osiem złotych i mu wolno".

Jak zaznacza pan Jarosław, inni turyści ostrzegali mężczyznę, że to, co robi, jest niebezpieczne i że nie powinien schodzić ze szlaku. Ten jednak odpowiadał, że "on nie jest człowiekiem, zapłacił za bilet osiem złotych i jemu wolno".