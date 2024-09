Potrącił pieszą bez odblasków. Kobieta zginęła na miejscu

Do wypadku doszło w środę wieczorem w miejscowości Świnna Poręba (powiat wadowicki). Kierowca jadący drogą krajową nr 28 uderzył w pieszą przechodzącą przez jezdnię poza obszarem zabudowanym. Kobieta zginęła na miejscu.

Policja nie podaje, jakie ograniczenie obowiązuje w miejscu, gdzie doszło do wypadku i czy kierowca się do niego zastosował. Zapytaliśmy o to wadowicką komendę, na odpowiedź czekamy.