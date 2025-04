Śmierć lekarza w Krakowie. Konstanty Szułdrzyński o "atakach politycznych i światopoglądowych"

Rzeczniczka szpitala w Krakowie o ataku nożownika Źródło: TVN24

Wykorzystywanie pracowników ochrony zdrowia w różnego rodzaju atakach politycznych czy światopoglądowych niestety sprzyja tego rodzaju zdarzeniom - zauważył w TVN24 doktor Konstanty Szułdrzyński, zastępca dyrektora do spraw medycznych szpitala MSWiA w Warszawie. We wtorek w Krakowie doszło do śmiertelnego ataku na lekarza.

Kluczowe fakty: W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie do gabinetu, w którym lekarz badał pacjentkę, wtargnął 35-letni mężczyzna i zaatakował lekarza nożem.

Ortopedy - mimo wysiłków lekarzy - nie udało się uratować.

Wzmożoną agresję wobec lekarzy komentują specjaliści.

Do ataku na lekarza w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie doszło około godziny 10.30 rano w gabinecie poradni ortopedycznej. Ranny lekarz od razu trafił na operację, ale jego życia nie udało się uratować.

Napastnik został zatrzymany. Na miejscu zdarzenia trwają policyjne czynności. Jak przekazał komisarz Piotr Szpiech, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, napastnik "miał mieć pretensje o coś do lekarza".

"Słów brak"

Do tragicznego zdarzenia w krakowskim szpitalu odniósł się na antenie TVN24, dr Konstanty Szułdrzyński, zastępca dyrektora do spraw medycznych szpitala MSWiA w Warszawie. - Tragedia, którą trudno skomentować. Ktoś, kto poświęca swoje życie, lecząc innych ludzi, walcząc o ich zdrowie i życie, sam ginie. Słów brak - podkreślił lekarz.

- Ale z drugiej strony ciśnie się na usta jednak komentarz, że wykorzystywanie pracowników ochrony zdrowia, (w) różnego rodzaju atakach politycznych czy światopoglądowych niestety sprzyja tego rodzaju zdarzeniom. I tutaj trudno takiego skojarzenia nie mieć - kontynuował Szułdrzyński.

