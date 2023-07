Służby rozbiły gang akcyzowy. 37 podejrzanych, 75 milionów złotych strat

Zatrzymanie 37 podejrzanych, likwidacja dwóch nielegalnych fabryk papierosów i dwóch magazynów, krajalni tytoniu oraz rozlewni alkoholu to efekt międzynarodowej akcji Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji, Krajowej Administracji Skarbowej oraz słowackich i czeskich służb. Straty polskiego skarbu państwa z tytułu uszczuplenia podatków wyniosły łącznie co najmniej 75 mln zł.

Pierwsze zatrzymania w 2022 roku

Pierwsze uderzenie w międzynarodowy gang akcyzowy miało miejsce w listopadzie 2022 roku. Wówczas mundurowi BIOSG wraz z KAS i CBŚP dotarli do prywatnej posesji w powiecie miechowskim (woj. małopolskie), gdzie zlikwidowali krajalnię i przejęli 12,7 ton tytoniu. Zatrzymali także sześć osób, z których pięć decyzją sądu trafiło do aresztów.

"Z ustaleń mundurowych wynika, że z Włoch i Grecji przemycano tytoń przez Polskę do Słowacji i Czech, gdzie w nielegalnych fabrykach produkowano papierosy, które następnie trafiały do Polski, gdzie były magazynowane i przygotowywane do przemytu do innych krajów europejskich" - relacjonował rzecznik BiOSG.