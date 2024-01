Polacy wyszli w słowackie Tatry bez zimowego sprzętu. Ściągał ich śmigłowiec

Słowaccy ratownicy górscy sprowadzili śmigłowcem turystów z Polski, którzy utknęli w Dolinie Wielickiej w Tatrach. Para nie miała sprzętu do zimowej turystyki, mimo że w górach panują bardzo trudne warunki.

49-latek i 48-latka wyruszyli z hotelu górskiego "Śląski Dom" pod Gerlachem w kierunku Wyżniego Wielickiego Ogrodu. Nie mieli ze sobą niezbędnego sprzętu do zimowej turystyki.

Akcja ratowników górskich w słowackich Tatrach

Warunki turystyczne w Tatrach. Lawinowa "trójka"

Na Kasprowym Wierchu w środę rano leżało 67 cm śniegu, a temperatura wynosiła -2 st. C. Według zapowiedzi synoptyków, w kolejnych dniach na szczytach śniegu będzie przybywać, a od niedzieli nastąpi gwałtowny spadek temperatury do kilkunastu stopni mrozu.

W Tatrach panują bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki. W wyższych partiach wieje silny wiatr, który tworzy głębokie zaspy i zamiecie śnieżne. Szlaki są mocno oblodzone i bardzo śliskie, a miejscami zalega mokry śnieg. Dodatkowe utrudnienie stanowi niski pułap chmur i mgła, które, w połączeniu z opadami śniegu, znacznie ograniczają widzialność, co może prowadzić do pobłądzeń.