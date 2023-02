Matka z rocznym dzieckiem i mężczyzna poszli w Tatry. Utknęli w śniegu

Matce z rocznym dzieckiem i towarzyszącemu im mężczyźnie pomagali we wtorek w Tatrach ratownicy Horskiej Zachrannej Służby. Słowaccy turyści poszli w góry pomimo wysokiego zagrożenia lawinowego i utknęli. Mężczyzna był kompletnie wyczerpany i został sprowadzony do schroniska na saniach. Odeskortowana została tam również matka z dzieckiem.

Ratownicy Horskiej Zachrannej Służby - słowackiego odpowiednika TOPR - otrzymali we wtorek wczesnym wieczorem zgłoszenie o turystach, którzy utknęli na jednym ze szlaków między Szczyrbskim Jeziorem a Popradzkim Stawem w Tatrach. Pomocy potrzebował mężczyzna i kobieta z rocznym dzieckiem.

HZS: trio turystów zignorowało zagrożenie lawinowe

Do potrzebujących pomocy Słowaków ratownicy dotarli na nartach i skuterach śnieżnych. Ich oczom ukazała się matka z dzieckiem oraz mężczyzna, który "najbardziej pogrążył się w głębokim śniegu i wyczerpał wszystkie siły".

"Matka z dzieckiem została odeskortowana przez ratowników HZS do Popradzkiego Stawu (znajduje się tam schronisko - red.). Ratownicy górscy załadowali wyczerpanego mężczyznę na sanie i przy pomocy skutera śnieżnego przewieźli go również do schroniska nad Popradzkim Stawem. Akcja ratunkowa zakończyła się o północy" - czytamy w komunikacie.