Kierowca wpadł do potoku, zginął na miejscu. Samochód z ciałem leżał w wodzie przez całą noc

Jechał sam

Według wstępnych ustaleń do tragedii doszło około godziny 21 w niedzielę. - 36-letni kierowca, mieszkaniec powiatu tarnowskiego, z nieustalonych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w betonowy mostek prowadzący do posesji, w wyniku czego poniósł śmierć na miejscu – relacjonuje Fido. Samochód wpadł do rowu, którym płynie potok Wątok.