Sprzedawcy węgla protestowali na zakopiance. "Tysiące ludzi pozostaje bez możliwości pracy"

"Jesteśmy zablokowani jako firmy rodzinne"

Inny przedsiębiorca przypomniał, że mieszkańcy stoją przed kopalniami w długich kolejkach, by zakupić do trzech ton surowca po niskiej cenie. - My odbieraliśmy hurtowe ilości i kolejek takich, jak w chwili obecnej, nie było. Pojawiały się zarzuty, że ceny węgla w Polsce to złodziejstwo firm pośredniczących. Słyszeliśmy to wielokrotnie, co nas bardzo boli - przyznał uczestnik protestu.

Przedsiębiorca zaznaczył, że "jedyną możliwością zakupu towaru na potrzeby handlu jest wyłącznie zakup węgla importowanego i sprowadzanego do Polski". - Tylko że cena tego węgla to będzie trzy tysiące, jeżeli my to przywieziemy na południe, do Małopolski, a jesteśmy przecież oddaleni od kopalń o kilkanaście kilometrów. Będziemy musieli sprzedać to z jakąś marżą, żeby się utrzymać, czyli to będzie kwota około 3200 złotych. Natomiast węgiel na kopalni kosztuje około 1700 złotych - tłumaczy.