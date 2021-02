Brak jednej maseczki, trzej zatrzymani

Policjanci zainteresowali się mężczyzną przebywającym w parku, bo ten nie miał na twarzy maseczki. Okazało się, że 44-latek ma za to przy sobie narkotyki. Chwilę później w ręce policji wpadli jeszcze dwaj mężczyźni.

Policjanci patrolowali park miejski w Skawinie (Małopolska), gdy zauważyli mężczyznę bez maseczki na twarzy. Zwrócili mu uwagę i spacerowicz błyskawicznie dostosował się do polecenia, jednak jego nerwowe zachowanie wzbudziło czujność mundurowych.

Policjanci przeszukali mężczyznę. Ich podejrzenia potwierdziły się – miał on przy sobie metaamfetaminę. 44-latek został zatrzymany.

Trzy zatrzymania

W mieszkaniu przebywał też kolejny mężczyzna. Po sprawdzeniu jego tożsamości w policyjnych systemach okazało się, że 58-latek jest poszukiwany listem gończym do odbycia trzymiesięcznego aresztu za niepłacenie alimentów. On także został zatrzymany i doprowadzony do aresztu śledczego.