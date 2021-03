Piloci wojskowego śmigłowca byli oślepiani wiązką lasera

Podczas przelotów szkoleniowych nad gminą Skawina, piloci śmigłowca wojskowego z Jednostki Wojskowej 4328 w Balicach poinformowali swoich przełożonych o kilkukrotnym kierowaniu w stronę śmigłowca zielonej wiązki lasera. Z relacji pilotów wynikało, że za każdym razem działo się to w jednym rejonie - na osiedlu domów jednorodzinnych.

Do zdarzeń doszło w dniach 6,18 i 19 listopada ubiegłego roku, około godziny 17. Piloci, by uniknąć kontaktu oczu z laserem zmuszeni byli odwracać wzrok, a nawet zmieniać kierunek lotu śmigłowca.

Sprawą zajęli się śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Szczegółowa analiza przebiegu tych zdarzeń przeprowadzona zarówno przez jednostkę wojskową, jak i śledczych w ramach prowadzonego dochodzenia doprowadziła do wytypowania konkretnego rejonu i adresów, z których laser mógł zostać kierowany.

Laser zawinięty w bandaż

Światło lasera zmuszało pilotów do zmiany kierunku lotu

Światło lasera zmuszało pilotów do zmiany kierunku lotu Małopolska policja

Kilka policyjnych załóg udało się tam na przeszukania. W jednym z wytypowanych adresów, u 38-latka, policjanci znaleźli zawinięty w bandaż ortopedyczny i schowany w szafce z ubrankami dla dzieci laser emitujący zielone światło. Mężczyzna początkowo nie przyznawał się do kierowania go w stronę śmigłowców.

Zasięg do 10 kilometrów

Śledczy zabezpieczyli i przekazali laser do badań w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Okazało się, że moc tego urządzenia emituje na tyle niebezpieczne światło, że może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku w przypadku trafienia nim w oko, a jego zasięg sięga nawet do 10 kilometrów.

Laser miał zasięg nawet do 10 kilometrów

Laser miał zasięg nawet do 10 kilometrów Małopolska policja

Skompletowany materiał dowodowy upewnił śledczych, że przestępstw tych dopuścił się 38-latek. Policjanci przedstawili mu trzy zarzuty stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa śmigłowca wojskowego i zdrowia pilotów, do czego w rezultacie się przyznał. Skierowano już akt oskarżenia do sądu. 38-latkowi grozi wysoka kara grzywny albo pozbawienia wolności do roku.