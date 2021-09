Eksplozja w zakładzie zbrojeniowym, nie żyje kobieta

W zakładzie zbrojeniowym Mesko w Skarżysku-Kamiennej (Świętokrzyskie) doszło w środę rano do wybuchu. Zginęła 41-letnia kobieta. To drugi w tym roku śmiertelny wypadek w tym zakładzie.

Policja nie udziela na razie szczegółowych informacji o okolicznościach zdarzenia. Jarosław Gwóźdź, oficer prasowy skarżyskiej policji, przekazał, że do eksplozji doszło około godziny 6 rano. Na miejscu pracuje prokurator.

Wybuch na korytarzu

- To miejsce, w którym teoretycznie nie powinno się już nic stać. To jest dla nas niezrozumiałe. To wielka tragedia, jesteśmy w szoku - powiedział Głowacki.