"Zastały włamywacza, gdy wynosił łup". Wepchnęły go do komórki i wezwały policję

Mieszkanka Skarżyska Kamiennej (Świętokrzyskie) podczas zakupów została zaalarmowana przez sąsiadkę, że do jej komórki w bloku ktoś się włamał. Okazało się, że 40-latek usiłował wynieść stacjonarny rower do ćwiczeń. 68-laka razem z wnuczką wepchnęły go jednak do pomieszczenia i wezwały policję.

Mieszkanka jednego ze skarżyskich osiedli w środę przed południem wyszła na zakupy. Zanim jednak wróciła do domu zadzwoniła do niej sąsiadka z niepokojącą informacją. - Powiadomiła ją, że ich sąsiad włamał się do jej komórki gospodarczej. Z dalszej relacji sąsiadki wynikało, że mężczyzna poprosił, aby przewiozła mu rower stacjonarny do lombardu, ponieważ on nie dysponuje autem, a chce sprzedać przyrząd do ćwiczeń – relacjonuje Jarosław Gwóźdź, oficer prasowy skarżyskiej policji.