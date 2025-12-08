Tragedia na drodze. Nie żyje 21-latek, 17-latka w ciężkim stanie

Do wypadku doszło w poniedziałek około godziny 15 w miejscowości Siepraw w powiecie myślenickim.
- Do wypadku doszło na skutek utraty panowania nad samochodem przez kierowcę prawdopodobnie podczas manewru wyprzedzania - powiedział podkomisarz Dawid Wietrzyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.
Autem kierował 21-latek. Mężczyzna zginął na miejscu. 17-letnia pasażerka w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala śmigłowcem.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
Autorka/Autor: mm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Patrol998-Małopolska