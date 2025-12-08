Tragedia na drodze. Nie żyje 21-latek, 17-latka w ciężkim stanie

Myślenice (woj. małopolskie) Źródło: Google Earth

Do wypadku doszło w poniedziałek około godziny 15 w miejscowości Siepraw w powiecie myślenickim.

- Do wypadku doszło na skutek utraty panowania nad samochodem przez kierowcę prawdopodobnie podczas manewru wyprzedzania - powiedział podkomisarz Dawid Wietrzyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.

Tragiczny wypadek w Sieprawiu Źródło: Patrol998-Małopolska

Autem kierował 21-latek. Mężczyzna zginął na miejscu. 17-letnia pasażerka w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala śmigłowcem.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

