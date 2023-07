Otwarcie parku jej imienia i niezwykła konstrukcja z klocków. Hołd "dla Mozarta poezji"

Park powstał dzięki inicjatywie, którą w ramach budżetu obywatelskiego poparło blisko 9 tys. krakowian. Kiedy pojawił się pomysł, by park otrzymał imię poetki, aprobatę wyraziło 3360 osób, podpisując petycję "TAK dla parku im. Wisławy Szymborskiej". Obiekt powstał przy ul. Karmelickiej w centrum Krakowa w miejsce funkcjonującego tam przez lata betonowego parkingu. Zielona przestrzeń została podzielona na różnobarwne ogrody. Niewielki sad z drzewami owocowymi to nawiązanie do sadów karmelitów, które kiedyś znajdowały się w tym miejscu. Półokrągła przestrzeń w centrum parku, porośnięta trawą i kwiatami, to z kolei nawiązanie do placu apelowego funkcjonujących w tym miejscu austriackich koszar. Wzdłuż głównej alei wytyczono opadający kaskadowo strumyk z nasadzoną roślinnością wodną. Do podlewania roślin będzie służyła woda retencjonowana z dachu pobliskiej biblioteki. Nie zabrakło również części leśnej, dającej schronienie zwłaszcza w cieplejsze dni.