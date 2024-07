"Mam nadzieję, że sejmik będzie mniej memiczny". Wybierają marszałka Małopolski

W czwartek sejmik województwa małopolskiego po raz szósty próbuje wybrać nowy zarząd. Nie udało się to już pięć razy, mimo że od wyborów minęły już niecałe trzy miesiące, a Prawo i Sprawiedliwość ma wystarczającą liczbę głosów, by samodzielnie wybrać nowego marszałka.

Czwartkowe obrady rozpoczęły się o godzinie 18, wcześniej radni PiS spotkali się we własnym gronie, by przedyskutować strategię. Sesja - na wniosek polityków PiS - rozpoczęła się od godzinnej przerwy, która zakończyła się o godzinie 19. Zgłoszono jednego kandydata - Łukasza Smółkę.

Nowy kandydat przed sesją

Komentarze polityków PiS

Informację o chęci wystawienia nowego kandydata potwierdziła nam również małopolska radna PiS Danuta Kawa. - Są rekomendacje, by marszałkiem został pan Łukasz Smółka. To bardzo dobry kandydat, działa dla ludzi i jest na nich otwarty, bardzo dobrze współpracował z radnymi w ostatniej kadencji. Zawsze wykonywał swoje obowiązki z ogromnym zaangażowaniem. Życzę mu, żeby został marszałkiem - powiedziała przed sesją Kawa w rozmowie z tvn24.pl.

Będą przedterminowe wybory w Małopolsce?

Do przedterminowych wyborów w Małopolsce mogłoby dojść, jeżeli do środy (10 lipca) radni nie wybraliby zarządu województwa. Na taki termin wskazał Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Oznacza to, że - zgodnie z Ustawą o samorządzie województwa – w czwartek, 11 lipca, sejmik zostałby rozwiązany, mandaty radnych wybranych w kwietniu wygasłyby automatycznie. Premier, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji, wyznaczyłby osobę, która do czasu wyboru zarządu przez nowy sejmik pełniłaby funkcje organów samorządu województwa. Zgodnie z przepisami premier zarządza i przeprowadza wybory w ciągu 90 dni od daty wystąpienia przyczyny.

Zdaniem pracowników komisji wyborczych oraz urzędów wojewódzkiego i marszałkowskiego są spore szanse na to, że wybory odbyłyby się wcześniej, np. pod koniec września. Taka możliwość wiąże się z tym, że w przeciwieństwie do kwietniowych wyborów samorządowych te nie objęłyby wyborów rad powiatów, gmin, na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

- To ogromne przedsięwzięcie logistyczne, porównywalne do organizacji wyborów samorządowych w kwietniu – powiedział o ewentualnych wyborach przedterminowych główny specjalista Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Andrzej Ślęczek.

Jak wyliczał, dla sześciu okręgów wyborczych w województwie trzeba by wydrukować prawie 2,7 miliona kart do głosowania. Konieczne byłoby powołanie wojewódzkiej komisji wyborczej w Krakowie, która m.in. przyjmowałaby kandydatów na radnych, podliczała wyniki głosowania. Powołane zostałyby 22 komisje terytorialne – w tym 19 powiatowych i trzy miejskie: w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.

Do przeprowadzenia wyborów potrzebnych byłoby ok. 2750 komisji obwodowych, w skład każdej weszłoby 7, 9 lub 11 osób, co oznaczałoby przeprowadzenie naboru na około 27 tysięcy członków komisji oraz mężów zaufania, sprawujących nadzór nad przebiegiem wyborów. - W 99 procentach byłyby to te same lokale wyborcze, co 7 kwietnia – powiedział Ślęczek.