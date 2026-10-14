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Kraków

Mieli nagrywać, jak dręczą 49-latka. Nastolatkowie w areszcie

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Policja zatrzymała dwóch młodych mężczyzn
Blisko 40 procent nastolatków doświadcza przemocy rówieśniczej. MEN o sposobie na przeciwdziałanie zjawisku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Podkarpacka policja
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Nietrzeźwy mężczyzna został związany, a następnie pobity, skopany i znieważony. Po wszystkim napastnicy zostawili go w przydrożnym rowie. Film z tego zdarzenia trafił do sieci, a policja zatrzymała 17- i 18-latka.

Policjanci z Sędziszowa Małopolskiego dostali informację o niepokojącym nagraniu krążącym po internecie. Było na nim widać dwóch młodych mężczyzn zachowujących się agresywnie wobec trzeciego, dorosłego.

Policja ustaliła tożsamość osób widocznych na filmie: 49-, 17 i 18-latka z gminy Sędziszów Małopolski.

"Napastnicy zachowywali się agresywnie wobec 49-latka, który był pod działaniem alkoholu. Kopali go, znieważali, poniżali, wyśmiewali, wyzywali i używali wobec niego słów wulgarnych. Pozbawili go również wolności poprzez skrępowanie rąk i nóg, a następnie pozostawili go w przydrożnym rowie" - opisuje policja.

Policja zatrzymała dwóch młodych mężczyzn
Policja zatrzymała dwóch młodych mężczyzn
Źródło zdjęcia: Podkarpacka policja

Decyzja sądu

17- i 18-latek odpowiedzą za znęcanie się nad osobą nieporadną, bezprawne pozbawienie wolności oraz narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Młodszy z podejrzanych odpowie przed sądem jak osoba dorosła.

Na wniosek prokuratury sąd umieścił podejrzanych na trzy miesiące w tymczasowym areszcie.  

Policja zatrzymała dwóch młodych mężczyzn
Policja zatrzymała dwóch młodych mężczyzn
Źródło zdjęcia: Podkarpacka policja
Źródło: tvn24.pl
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