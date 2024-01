Schronisko ogłosiło "Akcję Mrozy". W półtorej doby wszystkie psy znalazły tymczasowe domy

Ponad 120 psów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie trafiło do tymczasowych domów. Taka była odpowiedź mieszkańców na apel, by zapewnić czworonogom dach nad głową na czas nadchodzących mrozów.

Zima, mróz, to trudny czas dla zwierząt, które nie mogą siedzieć wygodnie na kolanach opiekuna w ciepłym domu. Dlatego krakowskie schronisko zaapelowało do mieszkańców miasta, by kto może dał psiakom chociaż tymczasowy dom.