Bastion PiS? To nie tu. "Tęczowy Sanok" przejdzie ulicami miasta

W tym roku w Sanoku Marsz Równości odbędzie się 22 lipca, a hasłem tegorocznej edycji jest "Miłość naszym prawem". - Kiedy zastanawialiśmy się, jakie powinno być hasło naszego marszu, doszliśmy do wniosku, że te trzy proste słowa najlepiej opisują o co w tym wszystkim chodzi - mamy prawo do naszej miłości, do tego, żeby rodziny, które tworzymy, były traktowane na równi z innymi rodzinami - wyjaśnia Wiktoria Aleksandra Barańska.