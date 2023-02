Pościg za przemytnikiem migrantów. Mężczyzna porzucił samochód z ludźmi i uciekł do lasu

- Do sprawdzenia wytypowali sportowe audi na czeskich numerach rejestracyjnych. W momencie, gdy mundurowi wydawali sygnał do zatrzymania, kierowca nagle przyspieszył - relacjonuje Piotr Zakielarz.

Przekroczyli granicę ze Słowacją, chcieli dotrzeć do Niemiec

28-latek w aucie zostawił trzech przewożonych przez siebie imigrantów: dwóch obywateli Afganistanu i Turka w wieku od 16 do 35 lat. - Chwilę wcześniej przekroczyli granicę ze Słowacji , a ostatecznie chcieli dotrzeć do Niemiec i dołączyć do swoich rodzin oraz znajomych - informuje rzecznik BiOSG.

Jak dodaje, imigranci zapłacili przemytnikom za przerzut do Europy zachodniej z krajów zamieszkania różne kwoty, najwyższa to ponad 6,5 tysiąca euro. Jeden z mężczyzn złożył też w Grecji wniosek o ochronę międzynarodową. - Wszyscy decyzją sądu zostali umieszczeni w ośrodkach dla cudzoziemców - informuje Zakielarz i dodaje: - Straż graniczna prowadzi dalsze czynności w ich sprawach.

Ukrainiec dobrowolnie poddał się karze

Obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty organizowania nielegalnego przekraczania granicy oraz niezatrzymania się do kontroli, do których się przyznał i dobrowolnie poddał karze 12 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Zostanie także zobowiązany do powrotu do swojej ojczyzny.