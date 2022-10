Pacjent złamał pielęgniarce rękę, wyzywał ratowników i lekarzy

Wyswobodził się z pasów, kopnął pielęgniarkę

"Musimy mierzyć się z agresją pacjentów"

Katarzyna Kruczek przyznaje, że do takich sytuacji dochodzi na szpitalnym oddziale ratunkowym coraz częściej. - Musimy mierzyć się z agresją pacjentów. Trafiają do nas różne osoby, pijane, pod wpływem narkotyków, z zaburzeniami psychicznymi. Nigdy tak właściwie nie wiemy, co się wydarzy i jak pacjent zachowa się wobec personelu - mówi nam. I przyznaje, że średnio do sytuacji, w których pacjent stanowi zagrożenie dla personelu, dochodzi nawet kilka razy dziennie.