Były policjant podejrzany o zabójstwo podwładnego i dziennikarza. Jest decyzja o areszcie

Obrońca Tadeusza P. złożył zażalenie na decyzję sądu. Jak przekazał nam sędzia Tomasz Szymański, rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie, zakwestionował m.in. tak zwaną "przesłankę dowodową" to jest "uprawdopodobnienie popełnienia zarzucanego czynu co do wszystkich czynów", oraz przesłankę dotyczącą obawy matactwa. Obrońca wniósł o zmianę postanowienia i odstąpienie od aresztu, ewentualnie zastąpienie go poręczeniem majątkowym.