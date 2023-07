"Miłość naszym prawem". Marsz Równości przeszedł ulicami Sanoka

22 lipca w sobotę ulicami Sanoka (woj. podkarpackie) przeszedł II Marsz Równości. W tym roku wydarzenie odbyło się pod hasłem "Miłość naszym prawem". "Doszliśmy do wniosku, że te trzy proste słowa najlepiej opisują o co w tym wszystkim chodzi: mamy prawo do naszej miłości, do tego, żeby rodziny, które tworzymy, były traktowane na równi z innymi rodzinami - powiedziała jedna z organizatorek wydarzenia z ramienia kolektywu "Tęczowy Sanok".

Sanocki Marsz Równości wyruszył o godzinie 14 z Rynku, przeszedł ulicami: Piłsudzkiego, Mickiewicza, Królowej Bony, Podgórze, Daszyńskiego, Kościuszki, 3 Maja i wróci na Rynek. Jego łączna trasa wyniosła około 4 kilometry.

Wydarzeniu pod hasłem "Miłość naszym prawem" towarzyszyła muzyka oraz przemówienia zaproszonych gości.

- Kiedy zastanawialiśmy się, jakie powinno być hasło naszego marszu, doszliśmy do wniosku, że te trzy proste słowa najlepiej opisują o co w tym wszystkim chodzi: mamy prawo do naszej miłości, do tego, żeby rodziny, które tworzymy, były traktowane na równi z innymi rodzinami - powiedziała Wiktoria Aleksandra Barańska, członkini Tęczowego Sanoka.

I dodała: - Marzę o świecie, w którym każda osoba LGBTQ+ może czuć się ze sobą dobrze, mieć poczucie bezpieczeństwa i pełnię praw. Wierzę, że marsz jest krokiem w tym kierunku.

Ulicami Sanoka, niosąc tęczową flagę, maszerowało nie tylko młode pokolenie, ale również jego nauczyciele i rodzice.

- Jestem nauczycielem w sanockiej szkole i ten marsz jest dla mnie formą wsparcia moich uczniów w walce o normalność. Chciałabym, żeby szkoła, szczególnie ta podkarpacka, bo tutaj jest ciężko, była wolna od uprzedzeń i otwarta na młodych, zwłaszcza tych kolorowych. Mamy ich coraz więcej. Dzięki takim marszom wydaje mi się, że przestają się bać, więc wspieram to, ile mogę i zachęcam do tego, by samorząd zrobił to samo, bo wówczas damy radę stworzyć sobie dobre środowisko - mówiła jedna z uczestniczek marszu.

- Jestem tutaj przede wszystkim dla dwójki moich dzieci. Po to, żeby Polska była lepsza, bardziej wyrozumiała i kolorowa. Nie propagowała wykluczeń społecznych. Żeby naszym dzieciom było w szkołach coraz lepiej - podkreślała inna pikietująca.

I Marsz Równości w Sanoku (2022 rok) Aleksandra Rydosz

Postulaty II Marszu Równości w Sanoku

Wśród postulatów tegorocznego wydarzenia jest m.in. ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem wszystkich mniejszości społecznych oraz wzmocnienie ochrony prawnej przed mową i przestępstwami z nienawiści. "Chcemy regulacji prawnych w sprawie przestępstw motywowanych nienawiścią wobec osób LGBTQ. Postulujemy o rozszerzenie przepisów dotyczących mowy nienawiści o kwestie dotyczące tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, oraz skuteczne egzekwowanie już istniejących regulacji" - piszą organizatorzy.

Postulują też wprowadzenie uregulowań prawnych ułatwiających proces medyczny i prawny potwierdzenia płci osobom transpłciowym w dokumentach bez zbędnych procesów sądowych.

Walczą także o wprowadzenie pełnej równości małżeńskiej z prawem do adopcji oraz ustawy regulującej związki niebędące małżeństwami, w tym szczególnie przepisów zapewniających zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.

Apelują o tańszy dostęp do kultury, miastotwórcze działania w przestrzeni miejskiej, zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu i likwidację barier architektonicznych dla zmarginalizowanych grup: rodziców i opiekunów z wózkami dziecięcymi, osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

I Marsz Równości w Sanoku (2022 rok) Aleksandra Rydosz

Aktywiści chcą też wprowadzenia do szkół i przedszkoli "nowoczesnej, rzetelnej i neutralnej światopoglądowo edukacji dotyczącej ludzkiej seksualności, dostosowanej do możliwości percepcyjnych i wieku, edukacji antydyskryminacyjnej, uczącej otwartości na różnorodność oraz etyki kształtującej postawy szacunku i poszanowania godności wszystkich ludzi".

Żądają polityki na rzecz równości płci, równego traktowania kobiet, mężczyzn i osób niebinarnych w każdej sferze życia. "Domagamy się zatrudniania i wynagradzania w zależności od wykonywanej pracy i kompetencji, a nie płci. Żądamy języka pozbawionego seksizmu, wprowadzenia parytetu płci w gremiach kierowniczych, strukturach politycznych oraz w mediach" - postulują.

Chcą też zapewnienia obywatelom i obywatelkom pełni praw reprodukcyjnych w tym: prawa do informacji, edukacji seksualnej, bezpłatnej antykoncepcji, w tym także antykoncepcji awaryjnej oraz aborcji na żądanie do 12 tygodnia ciąży. "Żądamy poszanowania praw pacjenta, ograniczenia stosowania tzw. klauzuli sumienia tak, by jej stosowanie nie odbierało kobietom ich praw, realizacji prawa do godnego porodu, a także polityki wspierającej rodzicielstwo" - podkreślają. Chcą też zwiększenia pomocy państwa dla rodzin, w których żyją osoby z niepełnosprawnościami i przywrócenia funduszu alimentacyjnego.

ZOBACZ W TVN24 GO REPORTAŻ "CZARNO NA BIAŁYM": Wszystko o moim życiu >>>

I Marsz Równości w Sanoku (2022 rok) Aleksandra Rydosz

Postulują skrócenie procedury wystawiania wiz do Polski szczególnie w placówkach dyplomatycznych na wschodzie Europy. "Żądamy ograniczenia biurokracji stosowanej wobec obcokrajowców mieszkających w Polsce. Żądamy poprawienia warunków, w jakich przetrzymywani są azylanci na terenie Polski. Azyl to nie wyrok więzienia. Zgodnie z przesłaniem Konstytucji 3 Maja: Kto granice Rzeczpospolitej nawiedza - wolnym jest!" - podkreślają.

Organizatorzy postulują także unormowanie relacji finansowych między państwem, a Kościołem. Chcą likwidacji finansowych przywilejów Kościoła oraz opodatkowania jego dochodów, zakazu finansowania go z budżetu państwa, w tym w szczególności ewangelizacji i katechezy, oraz jawności przepływów finansowych między państwem, a Kościołem i obowiązek ewidencjonowania wszystkich przychodów.

ZOBACZ W TVN24 GO REPORTAŻ "CZARNO NA BIAŁYM": Wszystko o moim dziecku >>>

Chcą równouprawnienia wszystkich organizacji wyznaniowych i światopoglądowych, wolności od indoktrynacji religijnej i od przemocy symbolicznej w instytucjach, służbach i mediach państwowych oraz wolności oraz "nieskrępowanej religijnie wolności słowa", czyli zniesienia artykułu 196 Kodeksu karnego, który dotyczy obrazy uczuć religijnych.

Wśród postulatów znalazły się także te związane z ekologią - tu znalazł się apel do rządu i korporacji o odejście od technologii zatruwających planetę, oraz ochroną praw zwierząt, w tym przede wszystkim wprowadzenie zakazu chowu zwierząt na futro, występów zwierząt w cyrkach, polowań rekreacyjnych, oraz przedmiotowego i okrutnego traktowania zwierząt w chowie przemysłowym.

I Marsz Równości w Sanoku (2022 rok) Aleksandra Rydosz

Marsze Równości na Podkarpaciu

15 lipca już po raz czwarty Marsz Równości przeszedł ulicami Rzeszowa. Sanok jest drugim podkarpackim miastem, w którym odbędzie się to wydarzenie. Kolejnym Krosno - tam Marsz Równości odbędzie się 26 sierpnia i będzie to pierwsze tego typu wydarzenie w tym mieście.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ms, ng

Źródło: tvn24.pl