Franciszkanie o "trudnościach" podczas kolędy. Parafianie sporo się o sobie dowiedzą

Franciszkanie z Sanoka opublikowali listę siedmiu "trudności", z jakimi muszą się mierzyć podczas kolędy. Dowiadujemy się z niej, że niektórzy parafianie nie wpuszczają duchownych do mieszkań, inni celowo opuszczają lokum przed wizytą duszpasterzy. Robią to - jak uważają zakonnicy - osoby, które mają "na bakier" z Kościołem, np. żyją w nieformalnych lub "nieprawidłowych" związkach. Problemem są też agresywne zwierzęta.

Jak napisali sanoccy franciszkanie we wpisie zamieszonym na stronie internetowej parafii, kolęda to zwyczaj o długiej historii, którego celem jest nawiązanie kontaktu z parafianami. Kapłan, przez przyjęcie urzędu posługiwania duszpasterskiego, jest zobowiązany na mocy Kodeksu Prawa Kanonicznego do odwiedzania parafian celem wzajemnego poznania się. "Czytamy tam: "proboszcz winien nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeśli w czymś nie domagają - roztropnie ich korygować" - poinformowali we wpisie zakonnicy.