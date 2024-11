Radiowóz stanął w płomieniach, jechało nim czterech policjantów

Radiowóz prewencji spłonął doszczętnie we wtorek po południu na drodze ekspresowej S7 między Miechowem a Krakowem. Z pojazdu ewakuowało się czterech policjantów. Pożar rozpoczął się prawdopodobnie od komory silnika.

Około godziny 13 we wtorek na drodze ekspresowej S7, na wysokości miejscowości Słomniki między Miechowem a Krakowem, doszło do pożaru radiowozu policyjnego. Pojazd należał do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, jechało nim czterech policjantów prewencji.