Kraków

Drogowcy zasypani protestami w sprawie S7. Wpłynęło 20 tysięcy pism

Protest przeciwko budowie trasy S7 Kraków-Myślenice
Protest przeciwko budowie S7 Kraków-Myślenice
Źródło: TVN24
Około 20 tysięcy wniosków, petycji, protestów i innych pism trafiło do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z planowaną budową odcinka S7 między Krakowem a Myślenicami. Urzędnicy będą analizować je przez najbliższe pół roku. Niewykluczone, że GDDKiA zaproponuje nowe warianty trasy.

3 listopada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła sześć wariantów nowego odcinka drogi ekspresowej S7, który miałby połączyć Kraków z Myślenicami. Trasa skróciłaby czas podróży kierowcom chcącym dostać się w Tatry. Obecnie ruch obsługuje zakopianka, która między tymi miastami stoi w potężnych korkach na początku każdego weekendu. Najgorsza sytuacja jest w wakacje i przed świętami.

Sześć wariantów trasy S7 Kraków-Myślenice
Sześć wariantów trasy S7 Kraków-Myślenice
Źródło: TVN24

W planach GDDKiA, w zależności od wariantu, jest wyburzenie nawet 290 domów. Przeciwko propozycjom GDDKiA protestują mieszkańcy miejscowości, przez które może zostać poprowadzona nowa trasa, jak i władze samorządów. Ani jedna gmina nie wyraziła poparcia dla tej inwestycji.

Z 3288 możliwości wybrali sześć. "Nad nami będzie węzeł, a dom wyburzą"

Z 3288 możliwości wybrali sześć. "Nad nami będzie węzeł, a dom wyburzą"

Bartłomiej Plewnia
Wyburzenia "historyczne na skalę kraju". Burza w sprawie budowy S7

Wyburzenia "historyczne na skalę kraju". Burza w sprawie budowy S7

20 tysięcy pism. "Wiele jest przeciwko"

Pod koniec listopada 2025 roku rozpoczął się cykl spotkań informacyjnych, w trakcie których mieszkańcy mogli wyrazić opinię o proponowanych wariantach. Do 15 stycznia przedstawiciele GDDKiA czekali na formularze i uwagi w ramach konsultacji. Jak poinformował tvn24.pl Kacper Michna, rzecznik krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji, do urzędu trafiło około 20 tysięcy formularzy, wniosków, ankiet, petycji, protestów, pytań, pism i sugestii.

Konsultacje ws. budowy nowego odcinka drogi S7
Konsultacje ws. budowy nowego odcinka drogi S7
Źródło: TVN24

Podczas samych spotkań informacyjno-konsultacyjnych mieszkańcy oddali łącznie ponad 6,7 tysięcy formularzy. Inni wysyłali je pocztą - GDDKiA czeka jeszcze na odbiór ostatnich pism.

- Teraz robimy dużą bazę danych. Sprawdzamy, czego dokładnie dotyczą pisma. Wiele z nich jest przeciwko budowie S7, są też wnioski konstruktywne, propozycje zmian, korekt - powiedział rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA.

Cykl spotkań został zorganizowany przez GDDKiA
Cykl spotkań został zorganizowany przez GDDKiA
Źródło: TVN24

Jak wyjaśnił Michna, samo przygotowanie bazy danych potrwa. Raport z konsultacji ma być gotowy w połowie tego roku. W najbliższym czasie nie są zaplanowane żadne kolejne spotkania z mieszkańcami.

Klatka kluczowa-51333
"Tej gminy nie będzie. Płakać się chce". Mieszkańcy przeciwni drodze S7
Źródło: TVN24

- Będziemy analizować, czy informacje, które otrzymaliśmy, pozwalają nam na nowe warianty, korekty obecnych, czy też powodują, że dotychczasowe warianty albo ich części są niemożliwe do realizacji. Scenariusze mogą być różne. Po wyciągnięciu wniosków z tych pism, które otrzymaliśmy, wrócimy do procesów konsultacyjnych z nowymi informacjami - powiedział przedstawiciel GDDKiA.

Protest mieszkańców przeciwko budowie autostrady A50
"My się łatwo nie poddamy, naszych działek nie oddamy"
WARSZAWA
W Białymstoku zima nigdzie się nie wybiera
Gołoledź zamknęła szkoły
METEO
Wybrano przebieg Drogi Czerwonej
Wybrano przebieg Drogi Czerwonej
BIZNES

Najbardziej zakorkowana droga krajowa w Polsce

Według wyliczeń Generalnej Dyrekcji, około połowy ruchu na zakopiance (która przechodzi w ciągu drogi krajowej numer 7 i 47) pochodzi obecnie z Krakowa. Co czwarty samochód dojeżdża tu ze Śląska, a co 10. - z Podkarpacia. 15 procent to ruch pochodzący z północy, m.in. z Warszawy. GDDKiA podaje, że to trasa o największym natężeniu ruchu spośród wszystkich dróg krajowych w Polsce.

Tu może zaczynać się ekspresówka z Krakowa do Myślenic
Tu może zaczynać się ekspresówka z Krakowa do Myślenic
Źródło: GDDKiA

W zależności od wariantu GDDKiA przedstawiła różne propozycje rozpoczęcia trasy - to okolice istniejącego węzła w Łagiewnikach i dwa nowe projektowane węzły: Kraków Tuchowska i Kraków Blacharska. Dwa ostatnie zawdzięczają swoje nazwy ulicom, przy których mają być zlokalizowane.

Klatka kluczowa-51319
GDDKiA: przedstawione warianty S7 są punktem wyjścia do dyskusji
Źródło: TVN24

Poza gęsto zabudowanym terenem ogromnym wyzwaniem jest także połączenie S7 z tak zwaną Beskidzką Drogą Integracyjną, czyli trasą S52 biegnącą z okolic Myślenic przez Wadowice aż do Bielska-Białej. Ta trasa będzie zresztą jeszcze bardziej dociążać krajową siódemkę - i to też według Ministerstwa Infrastruktury jeden z ważniejszych powodów budowy ekspresówki.

Trzy z sześciu wariantów - A, B i C - zakładają, że łącznik powstanie w rejonie Łysej Góry. Miałby ponad pięć kilometrów długości i przecinałby po trochu cztery gminy: Siepraw, Świątniki Górne, Mogilany i Myślenice.

Warianty A, B i C
Warianty A, B i C
Źródło: GDDKiA

Drugi pomysł - ten z wariantów D, E i F - to połączenie z BDI w Głogoczowie, bezpośrednio przy "starej" zakopiance.

Warianty D, E i F
Warianty D, E i F
Źródło: GDDKiA

Kluczowe decyzje dotyczące przebiegu trasy mają zapaść za kilka lat. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje złożyć wniosek o decyzję środowiskową w 2028 roku. Drogowcy zakładają, że uda się ją uzyskać dwa lata później.

Autorka/Autor: bp/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

GDDKiADroga ekspresowa S7KrakówMyśleniceDrogi w PolsceMałopolskawojewództwo małopolskieWieliczkaZakopiankaZakopane
