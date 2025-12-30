Awaria wyciągu narciarskiego, ewakuowano kilkadziesiąt osób

Powiat wadowicki (Małopolska) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do awarii doszło we wtorek po godzinie 18 na terenie ośrodka narciarskiego Czarny Groń w miejscowości Rzyki w powiecie wadowickim.

- Wyciąg narciarski zatrzymał się w wyniku awarii. Po około 50 minutach kolejka została uruchomiona w trybie awaryjnym i rozpoczęło się przemieszczanie krzesełek oraz wysiadanie narciarzy - poinformował kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Strażacy ewakuowali około 70 osób. Nikt nie został poszkodowany.

Sytuacja była poważna, bo wieczorem w Beskidach temperatura spadła poniżej zera stopni i wiał zimny wiatr.

Ośrodek Czarny Groń w Rzykach jest jedną z najpopularniejszych stacji narciarskich w Beskidach.

OGLĄDAJ: Po naradzie w MSWiA. "W najbliższych godzinach sytuacja pogodowa będzie zmienna, służby czuwają"