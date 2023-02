Zadał partnerce 12 ciosów nożem, jeden przebił serce, kobieta zmarła. Rusza proces sprawcy

Zamordował partnerkę, bo chciała od niego odejść

Do zabójstwa doszło 10 grudnia 2021 roku wczesnym rankiem. Jak mówił po skierowaniu do sądu aktu oskarżenia rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie prokurator Krzysztof Ciechanowski, Arkadiusz M. udał się około godziny 5.30 do mieszkania Moniki R., gdzie doszło między nimi do awantury.