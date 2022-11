Rzeszów. Zadał byłej partnerce 12 ciosów nożem, jeden przebił serce, kobieta zmarła. Sprawca stanie przed sądem

Do Sądu Okręgowego w Rzeszowie (woj. podkarpackie) trafił akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu Arkadiuszowi M., który oskarżony jest o zabójstwo swojej byłej partnerki. Mężczyzna zadał kobiecie 12 ciosów nożem, jeden z nich przebił serce i spowodował śmierć. Do wszystkiego się przyznał. Grozi mu dożywocie.

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie. Do zdarzenia doszło 10 grudnia 2021 roku. Jak ustalili śledczy, około godziny 5.30 Arkadiusz M. poszedł do mieszkania 47-letniej Moniki R. Tam doszło pomiędzy nimi do awantury. Kobieta uciekła z mieszkania i wybiegła z bloku. Mężczyzna - jak relacjonują śledczy - dogonił ją i zadał jej 12 ciosów kuchennym nożem. - Jeden z ciosów wymierzonych w klatkę piersiową kobiety przebił serce, co skutkowało masywnym krwotokiem i w efekcie jej zgonem - informuje Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.