Zabójstwo więziennej psycholożki. Jest akt oskarżenia

Akt oskarżenia przeciwko Arturowi R. został w piątek skierowany do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Mężczyzna odpowiada za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i z motywacji zasługującej na szczególne potępienie psycholożki w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

Funkcjonariuszka Służby Więziennej została zaatakowana przez 38-letniego Artura R. 22 lutego 2022 r. Do ataku na psycholożkę doszło w pokoju, w którym odbywały się standardowe rozmowy z osadzonymi. Kobieta zmarła w wyniku zadanych ostrym narzędziem ran.

Atak na więzienną psycholożkę

Jak ustalono w toku śledztwa, w dniu 22 lutego 2022 r. Artur R. został doprowadzony do gabinetu psycholożki - pokrzywdzonej Bogumiły B. - na kolejną już konsultację psychologiczną.

- W gabinecie pokrzywdzona przebywała z oskarżonym sam na sam. W toku udzielanej konsultacji psychologicznej, Artur R. zamknął drzwi pomieszczenia kluczem od środka, a następnie dokonał czynnej napaści na pokrzywdzoną i zadał jej co najmniej dwa uderzenia pięścią w twarz ze znaczną siłą. Po jej upadku zadał jej co najmniej dwa kolejne uderzenia ze znaczną siłą w zakrwawioną powierzchnię twarzy, a następnie posługując się nożyczkami, które zabrał z biurka pokrzywdzonej, zadał jej osiem uderzeń nożyczkami w okolice szyi i twarzy – opisał prokurator.

Psycholożka doznała masywnego krwotoku wewnętrznego i zewnętrznego, które doprowadziły do jej śmierci.

Odpowiada też za gwałt

Ciechanowski dodał, że do tego śledztwa dołączono już wcześniej prowadzone postępowanie przygotowawcze przeciwko Arturowi R. podejrzanemu o gwałt i naruszenie intymności seksualnej Agaty S. Mężczyzna miał się spotkać w czerwcu 2020 r. w celach towarzyskich z poznaną za pośrednictwem serwisu zawierającego ogłoszenia towarzyskie i anonse erotyczne Agatą S. Z zeznań kobiety wynika, że początkowo Artur R. zachowywał się normalnie i nie wzbudził żadnych podejrzeń.

- Po wejściu do mieszkania Artur R. najpierw rozejrzał się po mieszkaniu, następnie sprawdził wszystkie pomieszczenia, aby upewnić się czy na pewno są sami. Kolejno wręczył kobiecie umówioną kwotę, a następnie udał się do łazienki i wziął prysznic - przekazał prokurator.

Później mężczyzna zaczął używać w stosunku do kobiety gróźb oraz przemocy. - Podczas gdy kobieta leżała na łóżku Artur R. wbrew jej woli doprowadził ją do obcowania płciowego. Podczas stosunku seksualnego oskarżony groził pokrzywdzonej pozbawieniem życia, wskazując jednocześnie na znajdujący się na łóżku nóż, jednocześnie utrwalając, posiadanym telefonem komórkowym, bez jej zgody, jej nagi wizerunek w trakcie czynności seksualnej – poinformował Ciechanowski.

Dodał, że mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Odnośnie do zarzutu zabójstwa złożył wyjaśnienia, natomiast odnośnie do zarzutu gwałtu i kierowania gróźb karalnych odmówił składania wyjaśnień.