Włamał się do mieszkania, wziął prysznic i zjadł kanapki. Potem wrócił po swój zgubiony telefon i dowód

Podczas kradzieży miał wziąć prysznic i poczęstować się kanapkami, a spłoszony zostawił swoje rzeczy, których zwrotu zażądał później od okradzionego lokatora. Jak informuje policja, 30-latek jest podejrzany o to, że włamał się do jednego z domów w Rzeszowie, zostawił na miejscu przestępstwa między innymi swoje buty, telefon i dowód osobisty. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia.