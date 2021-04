Waldemar Kotula zrezygnował z kandydowania na prezydenta Rzeszowa

Kotula i Warchoł zorganizowali w środę konferencję prasową, by poinformować o tej decyzji. Byli na niej też obecni były prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc oraz wicemarszałek woj. podkarpackiego Stanisław Kruczek z Porozumienia.

Jak zaznaczył, porozumienie, które zawarł z Warchołem "jest stricte programowe". - Nie rozmawialiśmy o tak zwanych etatach, czy innych rzeczach. Dążymy do tego, żeby w Rzeszowie wygrał kandydat z prawej strony sceny politycznej. I tym kandydatem – z moim poparciem – jest pan Marcin Warchoł – mówił.

"Wspólna wizja rozwoju miasta"

Warchoł, dziękując Kotuli i Porozumieniu za wsparcie, zauważył, że popiera go także Tadeusz Ferenc, którego nazwał "wizjonerem" i jednym z "największych prezydentów polskich miast". - Z panem prezydentem połączyła nas wspólna wizja rozwoju miasta – podkreślił wiceminister sprawiedliwości.

Warchoł podkreślił, że z Kotulą połączyła go "cała gama wspólnych pomysłów dla rozwoju miasta".

Ferenc zaapelował także do mieszkańców miasta o głosowanie na Warchoła. - Jest to osoba godna zaufania. Mająca ogromną wiedzę. Osoba, która nie ucieka od tematów, ale szuka tematów i te tematy załatwia od początku do końca – mówił Ferenc.