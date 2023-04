W Wisłoku płetwonurkowie odnaleźli ciało młodego mężczyzny

Na prośbę komendanta miejskiego w Rzeszowie płetwonurkowie z GSP RP zostali wezwani do pomocy w poszukiwaniach 16-latka, który 14 marca wbiegł na widok policjantów do Wisłoka i przepadł w nurcie rzeki. Swoje działania rozpoczęli w czwartek i w kolejnych dniach zrobili łącznie trzy podejścia.

Ciało uwięzione pod wodą

- Wczoraj od godziny piątej rano do późnego wieczora przebadaliśmy koryto Wisłoka na odcinku około 70 kilometrów, od zapory, do ujścia rzeki do Sanu. Na ich podstawie przeprowadzaliśmy eksperymenty, które pomagały nam w zrozumieniu tendencji koryta. W sobotę rano badania przekuliśmy w rzeczywistość, w jednym z newralgicznych punktów, w zatorze na rzece, udało się zlokalizować ciało młodego chłopaka uwięzione w podwodnych przeszkodach - mówi Maciej Rokus, szef GSP RP.

16-latek wszedł do wody i przepadł

W połowie marca 16-letniego chłopaka porwał nurt Wisłoka, po tym jak - zgodnie z relacją policji - sam wszedł do wody na widok zbliżających się do niego funkcjonariuszy.

- Policjanci postanowili sprawdzić powód jego nerwowego zachowania. Dwóch funkcjonariuszy wysiadło z samochodu i zaczęło kierować się w jego stronę, wówczas mężczyzna wbiegł do Wisłoka na wysokości ulicy Spytka Ligęzy i porwał go nurt. Policjanci chcieli mu pomóc, dołączyli do nich pozostali funkcjonariusze, we czterech weszli do rzeki i utworzyli tak zwany łańcuch życia, jednak nie zdołali mu pomóc i go wyciągnąć - relacjonowała wówczas Magdalena Żuk.