Mieli odurzać i okradać pasażerów, zastraszać sokistów. Kolejne trzy osoby zatrzymane

Ta afera wymagała i wymaga wyjaśnień. We wtorek w Sejmie dyskutowano o milionach złotych, które minister Przemysław Czarnek przyznał fundacjom związanym z Prawem i Sprawiedliwością. Opozycja domagała się od niego wyjaśnień i dymisji. Partyjni koledzy go oklaskiwali, minister przez kilkanaście minut próbował się bronić, ale mijał się z prawdą. Zadeklarował też, że będą aneksy do umów, które nie pozwolą na sprzedaż nieruchomości przez 15 lat. Barbara Sobska.