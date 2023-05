Śledztwo w nieprawidłowości przy imporcie zboża z Ukrainy do Polski. Prokuratura na tropie handlarzy

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie (woj. podkarpackie) ustaliła kilkadziesiąt firm, które uczestniczyły w obrocie ukraińskim zbożem sprowadzanym do Polski. Zespół śledczych prowadzi w tej sprawie siedem postępowań. Zawiadomienia spływają do Rzeszowa z całej Polski, śledztwo jest w toku.

Wszystkie sprawy trafiają do Rzeszowa, jest już siedem postepowań

Pierwsze śledztwo w sprawie nieprawidłowości związanych ze zbożem sprowadzonym do Polski z Ukrainy rozpoczęła Prokuratura Okręgowa w Zamościu , która przekazała postępowanie do Rzeszowa. Tam, z polecenia prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry , przenoszone są wszystkie sprawy dotyczące zboża z Ukrainy , które zostało sprzedane jako spożywcze polskim producentom mąki i pasz.

Mieli zatajać, że sprowadzają z Ukrainy zboże techniczne i sprzedawać je polskim producentom

Śledztwo prowadzone jest pod kątem doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości polskich producentów pasz i artykułów spożywczych "poprzez wprowadzenie ich w błąd co do kraju pochodzenia zboża oraz zatajenia, że zostało ono sprowadzone z Ukrainy jako tak zwane zboże techniczne" - przypomniała prokurator Biernat-Łożańska. Śledztwo obejmuje również ewentualne oszustwa celne - wprowadzenia w błąd organów celnych, którym przedstawiono sfałszowane dokumenty.