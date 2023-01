Rzeszów sfinansuje zapłodnienie metodą in vitro

Rzeszów przeznaczy 650 tysięcy złotych na finansowanie programu in vitro dla mieszkańców. To wystarczy na pomoc dla minimum 40 par, które mierzą się z problemem niepłodności, a bardzo chcą mieć dziecko.

- W Polsce są już samorządy, które oferują taką możliwość swoim mieszkańcom i jestem dumny, że do tego grona dołączył Rzeszów - powiedział prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.

Miesiąc po tym, jak samorząd ogłosił, że będzie finansował własny program in vitro , miasto wybrało klinikę, która będzie pomagać rzeszowiankom w leczeniu niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Oferty złożyły trzy kliniki, wygrało rzeszowskie Centrum Leczenia Niepłodności Parens.

Program będzie realizowany od 9 stycznia do końca 2025 roku. Mogą z niego skorzystać mieszkańcy Rzeszowa, pary walczące z bezpłodnością, przy czym limit wieku kobiet określono na od 20 do 40 lat.

Mieszkańcy też wybrali in vitro

Program finansowania in vitro zwyciężył również w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim. Dofinansowanie z RBO to kwota 50 tys. zł. Zwycięski projekt złożyła Patrycja Pawlak-Kamińska, współprzewodnicząca Nowej Lewicy.

To oznacza, że na realizację programu in vitro w Rzeszowie jest w sumie 650 tys. zł. To ma wystarczyć na pomoc dla minimum 40 par, które mierzą się z problemem niepłodności, a bardzo chcą mieć dziecko.