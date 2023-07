Z zamkniętego mieszkania usłyszał wołanie o pomoc

Pracownik socjalny, odwiedzający 90-letniego mieszkańca Rzeszowa (woj. podkarpackie) usłyszał z mieszkania mężczyzny wołanie o pomoc. Wezwał policjantów. Jeden z nich przez okno na pierwszym piętrze dostał się do mieszkania.

90-letni mieszkaniec Rzeszowa mieszka sam. We wtorek po południu odwiedzał go pracownik socjalny, który przez drzwi usłyszał, jak senior woła o pomoc. Mężczyzna nie miał kluczy do mieszkania, więc zawiadomił o sytuacji policję