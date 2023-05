Nie chcieli się wyprowadzić, jeden użył gazu, drugi strzelił z broni. Odpowiedzą za usiłowanie zabójstwa

czytaj dalej

Wszyscy mamy wrażenie, że po prostu pan minister ma coś do ukrycia - mówiła w "Kropce nad i" w TVN24 Joanna Mucha z Polski 2050. Odniosła się do tego, że wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak na zamkniętym posiedzeniu komisji sejmowych nie przedstawił wyjaśnień w sprawie rakiety, która spadła pod Bydgoszczą. Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że "to nie jest tak, że minister Mariusz Błaszczak przychodzi na ryby i że on może decydować, że teraz weźmie spławik albo gdzieś usiądzie". - To jest jego obowiązek konstytucyjny, płacą mu za to obywatele - zauważył.