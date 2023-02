Przyszła odebrać klucze, nie chcieli opuścić wynajmowanego mieszkania. Jeden postrzelił Zuzannę, drugi psiknął gazem. Akt oskarżenia

Do Sądu Okręgowego w Rzeszowie trafił akt oskarżenia przeciwko 25-letniemu Mateuszowi M. i jego rówieśnikowi Sebastianowi S., którzy postrzelili 23-letnią wówczas kobietę. Mężczyźni użyli gazu i strzelili do niej, kiedy razem z rodzicami przyszła odebrać klucze od wynajmowanego im mieszkania. Została ciężko ranna. Mężczyźni odpowiedzą za usiłowanie zabójstwa. Grozi im dożywocie.

Jak poinformował Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, akt oskarżenia trafił do miejscowego sądu w piątek 24 lutego. Prokuratura oskarżyła Mateusza M. z Tarnobrzega i Sebastiana S. z powiatu rzeszowskiego, że "działając wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim uzgodnieniu i podziale ról, w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia" usiłowali dokonać zabójstwa 23-letniej wówczas Zuzanny G. z Rzeszowa, oddając w jej kierunku strzał z broni palnej.

Kula trafiła kobietę w ramię i utkwiła w brzuchu, co według ustaleń biegłych, doprowadziło do niewydolności krążeniowo-oddechowej, a to z kolei - jak podkreśla prokurator - naraziło ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.